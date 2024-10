Frantoi Aperti in Umbria, tutti glli appuntamenti dell'edizione 2024 (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Torna sotto i riflettori l’Umbria rurale con la XXVII edizione di Frantoi Aperti, evento simbolo dell’oleoturismo in Italia, che dal 19 ottobre al 17 novembre 2024, per 5 fine settimana, proporrà un fitto calendario di iniziative per festeggiare l’arrivo del nuovo Olio extravergine d’oliva nel Perugiatoday.it - Frantoi Aperti in Umbria, tutti glli appuntamenti dell'edizione 2024 Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Torna sotto i riflettori l’rurale con la XXVIIdi, evento simbolo’oleoturismo in Italia, che dal 19 ottobre al 17 novembre, per 5 fine settimana, proporrà un fitto calendario di iniziative per festeggiare l’arrivo del nuovo Olio extravergine d’oliva nel

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Frantoi Aperti - tutto pronto per l'edizione 2024 : il programma - Torna sotto i riflettori l’Umbria rurale con la XXVII edizione di Frantoi Aperti, evento simbolo dell’oleoturismo in Italia, che dal 19 ottobre al 17 novembre 2024, per 5 fine settimana, proporrà un fitto calendario di iniziative per festeggiare l’arrivo del nuovo Olio extravergine d’oliva nel... (Perugiatoday.it)