Pordenonetoday.it - Frane e allagamenti nel Pordenonese: a Piancavallo caduti 363 mm di pioggia

Leggi tutta la notizia su Pordenonetoday.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Una forte ondata di maltempo sta colpendo in queste ore la zona di Pordenone, in allerta arancione dalla giornata di ieri, 8 ottobre. La protezione civile è al lavoro per limitare i disagi alla popolazione soprattutto nella zona della Pedemontana. I volontari già dal tardo pomeriggio sono