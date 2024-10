Lanazione.it - "Franco Falconi Cup". Una bella giornata

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Unaall’insegna del calcio, del divertimento e dell’aggregazione. In tutto questo il Venturina ha vinto la seconda edizione della "Cup", il torneo di calcio giovanile riservato alla categoria Pulcini. Si è conclusa quindi la seconda edizione della "Cup", manifestazione sportiva che ha visto scendere in campo tanti giovani calciatori, in unadi festa e sport. L’evento, organizzato dalla Nuova Grosseto Barbanella nel ricordo dello storico allenatore e dirigente, ha visto in campo i giovani nati nel 2014, appartenenti alla categoria Pulcini. Oltre alla società ospitante, hanno partecipato all’evento le formazioni di Grosseto, Atletico Maremma, Invictasauro, Venturina, Roselle e Virtus Maremma che si sono confrontante all’insegna del divertimento e della massima lealtà sportiva sul terreno di gioco di via Australia a Grosseto.