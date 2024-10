Francesco Capuzzo trovato morto (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Addio speranze: Francesco Capuzzo è stato trovato morto. L'uomo, 33 anni, era scomparso da martedì 24 settembre da Basiglio (Milano). È stato trovato senza vita nel vallone di Saint-Marcel, a circa 25 chilometri di Aosta.L'appello della famiglia e il ritrovamento del cadavereLa famiglia Milanotoday.it - Francesco Capuzzo trovato morto Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Addio speranze:è stato. L'uomo, 33 anni, era scomparso da martedì 24 settembre da Basiglio (Milano). È statosenza vita nel vallone di Saint-Marcel, a circa 25 chilometri di Aosta.L'appello della famiglia e il ritrovamento del cadavereLa famiglia

