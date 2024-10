Genovatoday.it - Frana a Masone con persone isolate: aperto un varco per i mezzi di soccorso

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nella notte i vigili del fuoco e protezione civile hanno lavorato a, in via Macciò in località Bertè, dove una grossaha investito la carreggiata bloccando l'accesso a delle abitazioni. Una quindicina disono rimaste, ma con la possibilità di procedere a piedi.