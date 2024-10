Leccotoday.it - Frana a Galbiate, allagamenti e piante cadute nel territorio: le ferite del maltempo

Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Unaa Oggiono, la Lecco-Ballabio chiusa almeno un giorno per problemi idraulici, alberi crollati in Valle San Martino, torrenti in piena e al limite in diverse località. Lecco e diversi comuni della provincia si leccano ledopo la fortissima pioggia caduta