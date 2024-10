Lanazione.it - Firenze, donna investita dal tram: ricoverata in codice rosso

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024), 9 ottobre 2024 – Unadi 72 anni è statadaltra via Vittorio Emanuele e via Alderotti. Laè stata portata in ospedale ine ha riportato molti traumi, ma (a quanto si apprende) non sarebbe in pericolo di vita. Resta da chiarire la dinamica dell’incidente.