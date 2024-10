Lapresse.it - Fininvest: “No trattative avanzate per il Monza, cerchiamo partner”

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Non commentiamo i singoli nomi. Ci sono conversazioni in corso con varipotenziali, in nessun caso però si tratta diin fase avanzata. L’intenzione diresta quella di individuareinsieme ai quali portare avanti lo sviluppo della società”. Cosìin merito ai rumors secondo cui il fondo Usa Gamco Investors – che fa capo a Mario Joseph Gabelli – sarebbe in trattativa per l’acquisizione del club al 100% del gruppo della famiglia Berlusconi.