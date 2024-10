Avellinotoday.it - Feste e Sagre, a Contrada "Sapori d'autunno"

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il 18 e 19 ottobre, Rione Ospedale asi trasformerà in un incantevole palcoscenico dedicato aiautunnali. "d’" porterà in scena un festival gastronomico ricco di tradizione, cultura e divertimento, in cui i protagonisti saranno i piatti tipici a base di castagne