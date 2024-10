Farmaci, Vultaggio (UniFi): “Mepolizumab sicuro efficace anche in forme più gravi Egpa” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'esperta in occasione del congresso Siaaic, 'terapia intelligente blocca l'Il-5 centrale nella patologia'. "Per il trattamento della granulomatosi eosinofilica con poliangioite (Egpa) è ora a disposizione un farmaco molto particolare e importante. Si chiama Mepolizumab ed è il primo trattamento mirato approvato per Egpa. Si tratta di un farmaco biologico e intelligente che va a Sbircialanotizia.it - Farmaci, Vultaggio (UniFi): “Mepolizumab sicuro efficace anche in forme più gravi Egpa” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'esperta in occasione del congresso Siaaic, 'terapia intelligente blocca l'Il-5 centrale nella patologia'. "Per il trattamento della granulomatosi eosinofilica con poliangioite () è ora a disposizione un farmaco molto particolare e importante. Si chiamaed è il primo trattamento mirato approvato per. Si tratta di un farmaco biologico e intelligente che va a

