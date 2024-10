Farmaci, Heffler (Humanitas): “Anti Il-5 efficace contro asma grave e poliposi nasale” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Le terapie biologiche che bloccano l'interleuchina 5 (Il-5) si sono dimostrate molto efficaci sia nella gestione dell'asma grave che della poliposi nasale. Le due malattie, infatti, condividono lo stesso percorso infiammatorio e spesso coesistono. Nei pazienti con asma grave, si stima che il 45-50% abbia anche poliposi nasale, un dato elevato rispetto alla Farmaci, Heffler (Humanitas): “Anti Il-5 efficace contro asma grave e poliposi nasale” L'Identità. Lidentita.it - Farmaci, Heffler (Humanitas): “Anti Il-5 efficace contro asma grave e poliposi nasale” Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Le terapie biologiche che bloccano l'interleuchina 5 (Il-5) si sono dimostrate molto efficaci sia nella gestione dell'che della. Le due malattie, infatti, condividono lo stesso percorso infiammatorio e spesso coesistono. Nei pazienti con, si stima che il 45-50% abbia anche, un dato elevato rispetto alla): “Il-5” L'Identità.

Farmaci - Heffler (Humanitas) : "Anti Il-5 efficace contro asma grave e poliposi nasale" - Lo ha detto Enrico Heffler, direttore della Scuola di specializzazione in Allergologia e immunologia clinica di Humanitas University Milano, all'Adnkronos Salute in occasione congresso Siaaic, Società italiana di allergologia, asma e immunologia clinica, che si è svolto a Roma. A livello internazionale "ci sono già linee guida e raccomandazioni sia per l'asma grave che per la poliposi nasale, ... (Liberoquotidiano.it)

