Falsità sulla relazione della Meloni con un deputato di FdI, Corona a processo. La premier sarà in aula (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nuovo processo per Fabrizio Corona che insieme a Luca Arnau, direttore della testata giornalistica online ‘Dillingernews’, deve rispondere di diffamazione aggravata per aver diffuso, il 20 ottobre del 2023, la fake news sulla presunta relazione tra la premier Giorgia Meloni e l’onorevole siciliano Manlio Messina, entrambi parti civili. La citazione a giudizio della Meloni all’ex fotografo Fabrizio Corona Nel decreto di citazione diretta a giudizio, si fa riferimento alla notizia falsa sul presunto legame affettivo tra i due esponenti di Fratelli d’Italia: lui “bello, bravo e in gran carriera” e sulla possibilità che fosse proprio lui “ad avere riportato l’amore nel cuore spezzato della premier”, alludendo a un intensificarsi dei loro incontri e corredando il testo da cinque foto “artatamente modificate, al fine di avallare il contenuto della notizia”, si legge nel provvedimento. Secoloditalia.it - Falsità sulla relazione della Meloni con un deputato di FdI, Corona a processo. La premier sarà in aula Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nuovoper Fabrizioche insieme a Luca Arnau, direttoretestata giornalistica online ‘Dillingernews’, deve rispondere di diffamazione aggravata per aver diffuso, il 20 ottobre del 2023, la fake newspresuntatra laGiorgiae l’onorevole siciliano Manlio Messina, entrambi parti civili. La citazione a giudizioall’ex fotografo FabrizioNel decreto di citazione diretta a giudizio, si fa riferimento alla notizia falsa sul presunto legame affettivo tra i due esponenti di Fratelli d’Italia: lui “bello, bravo e in gran carriera” epossibilità che fosse proprio lui “ad avere riportato l’amore nel cuore spezzato”, alludendo a un intensificarsi dei loro incontri e corredando il testo da cinque foto “artatamente modificate, al fine di avallare il contenutonotizia”, si legge nel provvedimento.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Corona va a processo per la bugia sulla presunta relazione di Meloni col deputato FdI - In particolare, Corona, in qualità di caporedattore di fatto, «procacciava la 'falsa' notizia, effettuava verifiche da cui ne emergeva l'assoluta infondatezza, ordinava insistentemente la sollecita redazione dell'articolo e, dopo aver approvato il testo e le fotografie alterate da pubblicare a suo corredo, ne intimava la sua pubblicazione; Arnau redigeva materialmente l'articolo e lo ... (Iltempo.it)

Fabrizio Corona a processo per diffamazione : sosteneva che Meloni avesse una relazione con l’onorevole Messina - Tra i testimoni del processo previsto per il 21 gennaio 2025 c'è anche la stessa premier Giorgia Meloni. Al centro un articolo di Dillingernews.it in cui si parlava di un fantomatico "legame affettivo" tra la Giorgia Meloni e il deputato di FdI Manlio Messina.Continua a leggere . (Fanpage.it)

“Mentre stava con Corona…”. Stefano De Martino - il commento su Belen e la loro relazione - Vero che mi chiamavano all’inizio perché stavo con Belen, ma io arrivavo dopo essermi preparato a fondo”. Recentemente, i due ex coniugi hanno riacceso i riflettori su di loro, non solo per il loro legame personale, ma anche per le rispettive carriere nel mondo dello spettacolo. Arrivo io e Belen s’innamora di me, una roba assurda. (Caffeinamagazine.it)