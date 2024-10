Fabrizio Corona a processo per diffamazione nei confronti di Giorgia Meloni (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'ex re dei paparazzi alla sbarra per aver diffuso notizie false sul presunto flirt del premier con l'onorevole Manlio Messina di Fratelli d'Italia Ilgiornale.it - Fabrizio Corona a processo per diffamazione nei confronti di Giorgia Meloni Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'ex re dei paparazzi alla sbarra per aver diffuso notizie false sul presunto flirt del premier con l'onorevole Manlio Messina di Fratelli d'Italia

