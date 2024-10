F1 gara GP Stati Uniti 2024 | programma date e diretta tv

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il circuito di Austin, in Texas, si prepara ad ospitare il Gran Premio degli. Si tratta del diciannovesimo appuntamento del mondialedi F1, che prima di volare oltreoceano si ferma per tre settimane. Sono diversi i cambiamenti che si potranno osservare rispetto al GP di Singapore. In pista torna in scena il format sprint, che prevede due qualifiche e due gare, con un importante bottino di punti in palio. Le squadre stanno dunque lavorando duramente per portare nuovi aggiornamenti e migliorare ancora le proprie monoposto. Il paddock si scuote con un cambiamento in griglia: Daniel Ricciardo salutala F1 dopo tredici anni, mentre la Racing Bulls accoglie Liam Lawson. Il weekend di, in scena tra il 18 e il 20 ottobre, culminerà con ladella domenica.