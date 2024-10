Biccy.it - Enzo Paolo e Carmen hanno finto? Rivelazione sulla crisi

Leggi tutta la notizia su Biccy.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo alcuni colloqui con gli autori,Turchi ha deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello. La produzione ha pensato di far entrareRusso per provare a far cambiare idea al gieffino, che però una volta vista la moglie ha reagito in maniera del tutto inaspettata: “No io torno a casa da Maria. Se vuoi resti tu! Basta, se vuoi un uomo superman che è forte non sono io quello per te e trovi un altro. Io devo tornare a casa e non si discute, tu sei un guaio allora, non mi toccare!”. Il coreografo poi è stato chiamato in confessionale ed spiazzato tutti lasciando intendere ad Alfonso Signorini che tra lui ec’è maretta ultimamente. Signorini ha fatto notare al concorrente come la Russo in realtà sia stata felicissima di rivederlo, ma Turchi ha risposto: “Ma lei è una donna di spettacolo, deve far vedere che va tutto bene.