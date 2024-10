Endless Love, replica puntata 9 ottobre 2024 in streaming | Video Mediaset (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 9 ottobre – con la soap turca Endless Love (Kara Sevda). Nella puntata odierna Emir scopre che Kemal ha ricevuto il certificato di nascita di Asu che dimostra che è stato Kemal stesso a rivelare la vera identità di Asu, e che l’ha sposata solo per interesse. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 243 in replica streaming. Superguidatv.it - Endless Love, replica puntata 9 ottobre 2024 in streaming | Video Mediaset Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 9– con la soap turca(Kara Sevda). Nellaodierna Emir scopre che Kemal ha ricevuto il certificato di nascita di Asu che dimostra che è stato Kemal stesso a rivelare la vera identità di Asu, e che l’ha sposata solo per interesse. Ecco ilper rivedere l’episodio 243 in

Endless Love Anticipazioni Puntata Pomeridiana e Serale 10 ottobre 2024 : Zeynep sbattuta fuori di casa! - Le Anticipazioni delle Puntate di Endless Love in onda il 10 ottobre 2024 - prima in daytime e poi in seconda serata - su Canale 5 rivelano che Huseyin caccia Zeynep di casa. Emir, invece, ha una proposta per Asu. Nel frattempo, Nihan vede Mujgan muovere la mano... (Comingsoon.it)

Endless Love anticipazioni turche : Nihan nei guai - Zeynep è incinta - Spalleggiata dal Soydere, Nihan deciderà di reagire. Kozcuo?lu ha difatti architettato un piano per mettere nei guai la consorte: farà salire nell’automobile della Sezin la piccola Deniz, a sua insaputa, approfittando della sua assenza momentanea dovuta a un impegno di lavoro. Da mesi, ormai, proseguono su Canale 5 i nuovi episodi di Endless Love. (Velvetmag.it)

Endless Love Anticipazioni Puntate dal 14 al 19 ottobre 2024 : Kemal scopre di essere il padre di Deniz - Nihan in fin di vita - Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Endless Love in onda dal 14 al 19 ottobre 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana. (Comingsoon.it)