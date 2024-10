Emily in Paris, rabbia Macron: “Non ha senso a Roma, resti qui” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – Tra i molti argomenti toccati dal presidente Emmanuel Macron, nella sua intervista a Variety, c’è anche ‘Emily in Paris’. Il leader dell’Eliseo non sembra aver preso bene infatti la scelta di Netflix di spostare definitivamente l’ambientazione della fortunata serie tv americana, prossima alla sua quinta stagione, dalla capitale transalpina a quella italiana. “Chiederemo che ‘Emily in Paris’ rimanga a Parigi, andare a Roma non avrebbe senso. Inoltre Macron ha commentato anche il cameo della moglie Brigitte, presente proprio nella quarta stagione: “Sono molto orgoglioso e lei era molto felice di farlo. Sono solo pochi minuti, ma credo che sia stato un momento molto bello per lei”, ha continuato il presidente, “penso che sia positivo per l’immagine della Francia. ‘Emily in Paris’ ha un effetto molto positivo in termini di attrattiva per il Paese”. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – Tra i molti argomenti toccati dal presidente Emmanuel, nella sua intervista a Variety, c’è anche ‘in’. Il leader dell’Eliseo non sembra aver preso bene infatti la scelta di Netflix di spostare definitivamente l’ambientazione della fortunata serie tv americana, prossima alla sua quinta stagione, dalla capitale transalpina a quella italiana. “Chiederemo che ‘in’ rimanga a Parigi, andare anon avrebbe. Inoltreha commentato anche il cameo della moglie Brigitte, presente proprio nella quarta stagione: “Sono molto orgoglioso e lei era molto felice di farlo. Sono solo pochi minuti, ma credo che sia stato un momento molto bello per lei”, ha continuato il presidente, “penso che sia positivo per l’immagine della Francia. ‘in’ ha un effetto molto positivo in termini di attrattiva per il Paese”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Emmanuel Macron difende Parigi : la serie Emily in Paris non deve trasferirsi a Roma - Parigi e Roma sono da sempre due città in competizione per il titolo di “capitale della cultura europea“, e questo ultimo capitolo ne è solo l’ennesima dimostrazione. La replica di Roma: Gualtieri risponde Dall’altra parte, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha colto l’occasione per sottolineare il fascino della sua città, rispondendo con ironia alle dichiarazioni di Macron. (Velvetmag.it)

Il conflitto culturale tra Macron e Gualtieri su Emily in Paris - Aspettiamo con curiosità le nuove avventure di Emily Resta da vedere come si evolveranno le avventure di Emily Cooper e, soprattutto, se la protagonista deciderà di tornare a posare il suo sguardo sulla Senna o se le meraviglie di Roma sapranno trattenerla per un periodo prolungato. Questo è il motivo per cui Macron percepisce il passaggio delle riprese a Roma come una perdita simbolica. (Bollicinevip.com)

“Emily in Paris” : lo strano caso dello scontro tra Macron e il sindaco di Roma - GUARDA LE FOTO Lily Collins e Charlie McDowell, cartoline social di un grande amore Da Paris a Roma per amore Del resto è solo una questione di cuore davvero: dopo l’ennesimo tira e molla con Gabriel (Lucas Bravo), Emily si butta tra le braccia di Marcello e viene trasferita per lavoro in Italia. (Amica.it)