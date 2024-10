Emily in Paris, Macron contro trasferimento della serie a Roma. Gualtieri: “Qui sta benissimo” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il presidente francese Emmanuel Macron si scaglia contro il possibile trasferimento a Roma della popolare serie Netflix ‘Emily in Paris‘. “Lotteremo duramente. E chiederemo di farla rimanere a Parigi! ‘Emily in Paris’ a Roma non ha senso“, ha detto Macron in un’intervista rilasciata a Variety. La quarta stagione della serie si chiude infatti con la protagonista chiamata a dirigere l’ufficio Romano dell’agenzia di marketing e pr per cui lavora. Un possibile trasferimento che però non sembra gradito a Macron la cui moglie, Brigitte, aveva anche recitato un cameo in una puntata della serie. “Ero molto orgoglioso e lei era molto felice di farlo. Sono solo pochi minuti, ma credo che sia stato un momento molto bello per lei. Penso che sia positivo per l’immagine della Francia. ‘Emily in Paris’ è molto positivo in termini di attrattiva per il Paese. Lapresse.it - Emily in Paris, Macron contro trasferimento della serie a Roma. Gualtieri: “Qui sta benissimo” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il presidente francese Emmanuelsi scagliail possibilepopolareNetflix ‘in‘. “Lotteremo duramente. E chiederemo di farla rimanere a Parigi! ‘in’ anon ha senso“, ha dettoin un’intervista rilasciata a Variety. La quarta stagionesi chiude infatti con la protagonista chiamata a dirigere l’ufficiono dell’agenzia di marketing e pr per cui lavora. Un possibileche però non sembra gradito ala cui moglie, Brigitte, aveva anche recitato un cameo in una puntata. “Ero molto orgoglioso e lei era molto felice di farlo. Sono solo pochi minuti, ma credo che sia stato un momento molto bello per lei. Penso che sia positivo per l’immagineFrancia. ‘in’ è molto positivo in termini di attrattiva per il Paese.

