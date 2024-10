Elly Schlein: “Giorgia Meloni mente a viso aperto al Paese” (VIDEO) (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Ce la ricordiamo tutti Giorgia Meloni davanti al benzinaio fare teatrini promettendo che avrebbe tagliato le accise. Spieghi al Paese questa nuova tassa Meloni. Oggi l’abbiamo vista mentire a viso aperto al Paese in un VIDEO. Non so se essere preoccupata o stupita per questa sua capacità. C’è scritto qui, nel Psb, alla pagina 116: l’aumento delle accise è la verità, l’avete scritta voi, prendetevi la responsabilità”, così Elly Schlein. Non fa sconti a Giorgia Meloni, la quale ha dichiarato che il governo non ha intenzione di aumentare le tasse. “Anche ieri avete dimostrato la vostra concezione proprietaria delle istituzioni democratiche, il vostro fastidio per le garanzie costituzionali che sono poste a garanzia dei cittadini e delle cittadine. Vi abbiamo fermato ieri e vi fermeremo ancora“, ha aggiunto nell’intervento alla Camera. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Ce la ricordiamo tuttidavanti al benzinaio fare teatrini promettendo che avrebbe tagliato le accise. Spieghi alquesta nuova tassa. Oggi l’abbiamo vista mentire aalin un. Non so se essere preoccupata o stupita per questa sua capacità. C’è scritto qui, nel Psb, alla pagina 116: l’aumento delle accise è la verità, l’avete scritta voi, prendetevi la responsabilità”, così. Non fa sconti a, la quale ha dichiarato che il governo non ha intenzione di aumentare le tasse. “Anche ieri avete dimostrato la vostra concezione proprietaria delle istituzioni democratiche, il vostro fastidio per le garanzie costituzionali che sono poste a garanzia dei cittadini e delle cittadine. Vi abbiamo fermato ieri e vi fermeremo ancora“, ha aggiunto nell’intervento alla Camera.

