È morto Giuliano Graniti, il pianista 36enne aveva una malattia rara (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Giuliano Graniti, pianista 36enne originario di Mesagne, poi trasferitosi negli Stati Uniti, è morto nelle scorse ore a causa di una malattia rara. Alla moglie Paniz, musicista iraniana, "leggi disumane che ostacolano la libera circolazione delle persone hanno impedito di potergli essere accanto in questo periodo così intenso e doloroso". Fanpage.it - È morto Giuliano Graniti, il pianista 36enne aveva una malattia rara Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)originario di Mesagne, poi trasferitosi negli Stati Uniti, ènelle scorse ore a causa di una. Alla moglie Paniz, musicista iraniana, "leggi disumane che ostacolano la libera circolazione delle persone hanno impedito di potergli essere accanto in questo periodo così intenso e doloroso".

