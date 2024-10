Ravennatoday.it - Donna accoltellata in pieno giorno nel parcheggio dell'ospedale: indagini in corso

Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Grave episodio di violenza nel pomeriggio di mercoledì a due passi dalla Rocca Brancaleone in centro a Ravenna. Attorno alle 17 una, che si trovava in via Atalarico - nei pressi delprivato San Francesco -, è statada una seconda persona. La vittima è