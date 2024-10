Bresciatoday.it - "Disinformagiovani": talk e approfondimenti su populismi, politica e gamification

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si chiama "" il nuovo progetto di Europe Direct Brescia, un ciclo di treserali (tra ottobre e dicembre) per orientarsi tra i meccanismi dell'informazione, osservare da vicino alcuni processi comunicativi politici (e non solo), per incentivare i giovani a coltivare il