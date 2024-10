Laverita.info - Dimmi La Verità | ospite il capogruppo M5s in Commissione Difesa Camera, Marco Pellegrini

Leggi tutta la notizia su Laverita.info

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ecco #Ladel 9 settembre 2024.ilM5s in. . L'argomento del giorno è: "Medio Oriente in fiamme, le responsabilità di Netanyahu". ALailM5s in. Argomento: Medio Oriente in fiamme, le responsabilità di Netanyahu