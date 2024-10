Liberoquotidiano.it - "Dichiarazioni fantasiose: sulle tasse solo balle". Meloni spegna la sinistra | Video

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Leggo in queste ore alcunesecondo le quali il governo vorrebbe aumentare leche gravano sui cittadini. È falso. Questo lo facevano i governi di. Noi lele abbassiamo, come sanno bene i lavoratori dipendenti, le mamme lavoratrici, le partite Iva”. Lo afferma il premier Giorgiain undiffuso sui suoi profili social. “Voglio essere chiara ancora una volta: la cultura politica di questo governo è di ridurre le, sostenere le famiglie e le imprese, non la cultura di gravare ulteriormente sui cittadini”, ha aggiunto. "Le famose previsioni di crescita che la destra ha millantato per mesi sono ormai costantemente smentite dai fatti - aveva tuonato il dem Marco Furfaro, per pescare un singolo nome dal mazzo -.