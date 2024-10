.com - De Luca: io vado avanti, chi ci sta, ci sta

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Non so più come dirlo. Ioa prescindere, mi ricandido. Chi ci sta ci sta. Chi non ci sta non ci sta”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo Denel corso del suo intervento al centro orafo Tarì di Marcianise (Caserta), dove ha incontrato gli imprenditori del Distretto Orafo Campano. “Io – ha sottolineato Deparlando agli imprenditori –a prescindere, anche se c’è sempre qualcuno che fa domande sulla base dell’imbecillità di qualche esponente del Pd. Non so più come dirlo. Ioa prescindere, mi ricandido. Chi ci sta ci sta. Chi non ci sta non ci sta. L’importante è che ci stiate voi, perché se questo lavoro si ferma, la Campania precipita”. L'articolo De: io, chi ci sta, ci sta proviene da Italia Sera.