Foggiatoday.it - 'Cuori pulsanti' infranti dalle polemiche, Limosani ci rinuncia e i mecenati ritirano l'offerta

Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il’: l’installazione di Feliceper i Campi Diomedei è abortita. Non ci sono più le condizioni per proseguire.L’artista di fama internazionale, che a Foggia ha le sue radici, lo ha messo nero su bianco in una lettera inviata alla sindaca Maria Aida Episcopo