Baritoday.it - Crescono alloggi e case vacanza: "Così trovare un'abitazione in affitto è diventato sempre più difficile"

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Appartamenti che un tempo erano affittati a studenti o famiglie per anni, ora vengono affittati per brevi periodi a turisti. Questo perché per i proprietari è più conveniente guadagnare affittando per pochi giorni a un prezzo alto, piuttosto che affittare per un anno intero a un prezzo più basso