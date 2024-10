Ilgiorno.it - Cremona, farmacie nel mirino di una banda di rapinatori che agisce di notte: cinque blitz messi a segno

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024), 9 ottobre 2024 – Si muovono di, si spostano su auto potenti tra i paesi dell'alto Cremasco e colpiscono solo le. È allerta, in provincia di, per i continui furtida unadi specialisti che saccheggia i dispensari farmaceutici. L'ultima incursione è avvenuta lascorsa, e l’allarme già alto è salito ancora. Nelè finita stavolta la farmacia Quartaroli di via Gramsci a Vaiano Cremasco, assaltata con identico modus operandi dei quattro raid precedenti a Pandino, alla farmacia comunale della frazione Nosadello e in tre esercizi pubblici di Spino d'Adda. Un tombino usato come testa d’ariete I malviventi hanno sfondato il vetro della porta di ingresso utilizzando un tombino di ghisa di 60 chili, prelevato poco prima dalla strada, e una volta all'interno hanno svuotato la cassa, senza toccare farmaci e altri prodotti.