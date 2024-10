Imolaoggi.it - Crac Parmalat, giudici: riabilitazione per il banchiere Arpe

Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) ilMatteoera stato condannato per bancarotta in via definitiva nel 2019, in una tranche dell'inchiesta sul