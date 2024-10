Covid in Toscana: 14 morti nell’ultima settimana e 616 nuovi contagi. 181 i ricoverati (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Negli ultimi sette giorni (2-9 ottobre 2024), sono 14 i decessi per Covid-19 registrati in Toscana: si tratta di 11 uomini e 3 donne L'articolo Covid in Toscana: 14 morti nell’ultima settimana e 616 nuovi contagi. 181 i ricoverati proviene da Firenze Post. .com - Covid in Toscana: 14 morti nell’ultima settimana e 616 nuovi contagi. 181 i ricoverati Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Negli ultimi sette giorni (2-9 ottobre 2024), sono 14 i decessi per-19 registrati in: si tratta di 11 uomini e 3 donne L'articoloin: 14e 616. 181 iproviene da Firenze Post.

