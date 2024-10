Fanpage.it - Cosa ha detto il ministro Giorgetti su catasto e tasse più alte per chi ha usato il Superbonus

Leggi tutta la notizia su Fanpage.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il prossimo anno scatterà una revisione del valore catastale per gli edifici che hannoil110%, e anche per quegli immobili 'fantasma' che non sono ancora registrati al. Questo si tradurrà in un aumento dell'Imu e le altresulla casa. Lo ha annunciato ildell'Economia Giancarlo