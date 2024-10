Liberoquotidiano.it - Consorzi Agrari d'Italia (CAI) lancia "Cereale Sicuro", il nuovo contratto di conferimento che premia gli agricoltori

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)d'(CAI) presenta “”, un'offerta innovativa il cui obiettivo è valorizzare al meglio il lavoro e i prodotti degli, creando un percorso che garantisca risultati concreti in una sinergia di successo per CAI e per tutto il settore primario. “Abbiamo voluto proporre un vero e proprio patto all'agricoltore”, spiega Gianluca Lelli, Amministratore Delegato did'. “Al centro di questo accordo mettiamo due elementi fondamentali: il prodotto – in questo caso i cereali autunno-vernini – e il risultato economico dell'azienda agricola. Il nostro intento è superare le difficoltà e incertezze dei mercati ponendoci al fianco deglicon soluzioni concrete e vantaggiose per loro.