Concorso Ripam, anche Messina nel piano che porterà 663 assunzioni in Sicilia (Di mercoledì 9 ottobre 2024) C'è anche Messina nel piano che porterà a 663 assunzioni in Sicilia previsti dal bando di Concorso Ripam. Previsti in totale 2200 posti nelle regioni del Meridione per migliorare l'impiego dei fondi europei. Il bando è stato pubblicato dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza

