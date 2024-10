Latinatoday.it - Coltivazione di marijuana in casa: sequestrati sei chili di droga, tra piante già essiccate e in fioritura

Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 44enne già noto alle forze dell'ordine, per possesso edi. Durante un'operazione di controllo, i militari hanno scoperto all'interno dell'abitazione dell'uomo 54diin fase di essiccazione, per un peso