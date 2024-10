Ilrestodelcarlino.it - Claudio Baglioni in concerto al Diego Fabbri: le date

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Forlì, 9 ottobre 2024 -sarà a Forlì al teatroin trespeciali: il 29 e il 30 novembre e il primo dicembre. Ilrientra tra i suoi ‘mille giorni’, ovvero quelli che compongono il giro d’onore con cui l’artista sta dando un poco alla volta l’addio alle scene.era già stato nei teatri italiani, incluso il, con altri due concerti da solista, ovvero ‘Solo’ e ‘Solo bis’ e ora torna in questa location con Piano di volo – Solo tris che prevede tre live in ogni città del tour, tra il 2024 e il 2025, per un totale di 132 nuovi appuntamenti in calendario. L'intera trilogia, composta dai tre ‘solo’, con un totale di 300 esibizioni, diventerà la tournée e più lunga della sua carriera.