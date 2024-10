Lanazione.it - Classifica Times delle Università, Pisa protagonista: Normale seconda e Sant’Anna quinta in Italia

(Di mercoledì 9 ottobre 2024), 9 ottobre 2024 – Pubblicata ladiHigher Education. Su scala globale, laè passata dalla posizione 168 su 1904monitorate la scorsa edizione, alla 154 su 2857campionate quest’anno. È il secondo ateneono. Lasi piazza invece al quinto posto. In generale il piazzamento della Scuolaè positivo su tutti i fronti. In sostanza, pur essendo molto aumentata la platea dei competitor mondiali, laè salita di ben 14 posizioni. I risultati di World University Rankings si riferiscono all’anno accademico 2021/2022 e sono in comparazione con l’anno accademico 2020/2021. Prima inè l’di Bologna, in 146esima posizione, ateneo che ha dimensioni in termini di corpo docente e studentesco decine di volte superiore alla Scuola