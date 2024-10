Quicomo.it - Civiglio è quasi del tutto isolata

Leggi tutta la notizia su Quicomo.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Problemi per gli abitanti di. Come fa sapere l'amministrazione a causa di piante pericolanti su un terreno privato è stato necessario chiudere in entrambi i sensi di marcia via Ghislanzoni, la strada provinciale SP 37 che collega la frazione di Ponzate (Tavernerio) a(Como)