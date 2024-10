Cina: portavoce, aumento “China Travel” dimostra attrattiva, apertura del Paese (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Pechino, 09 ott – (Xinhua) – Una portavoce del ministero cinese degli Esteri ieri ha dichiarato che il forte aumento del “China Travel” dimostra l’attrattiva e l’apertura della Cina. Secondo i dati pubblicati da diverse piattaforme turistiche, durante le vacanze per la Festa nazionale, il numero di ordini di viaggio da parte di turisti stranieri verso la Cina e’ cresciuto di circa il 60% su base annua, e molte citta’ cinesi sono diventate destinazioni popolari. Inoltre, le autorita’ competenti, tra cui il ministero degli Affari Esteri, hanno recentemente introdotto misure di agevolazione per i viaggiatori stranieri in Cina. Romadailynews.it - Cina: portavoce, aumento “China Travel” dimostra attrattiva, apertura del Paese Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Pechino, 09 ott – (Xinhua) – Unadel ministero cinese degli Esteri ieri ha dichiarato che il fortedel “l’e l’della. Secondo i dati pubblicati da diverse piattaforme turistiche, durante le vacanze per la Festa nazionale, il numero di ordini di viaggio da parte di turisti stranieri verso lae’ cresciuto di circa il 60% su base annua, e molte citta’ cinesi sono diventate destinazioni popolari. Inoltre, le autorita’ competenti, tra cui il ministero degli Affari Esteri, hanno recentemente introdotto misure di agevolazione per i viaggiatori stranieri in

