Ciclopedonale il Comitato | | La giunta ripristini il progetto

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Che fine ha fatto laper collegare via dei Mille e via Scania?". Il’La voce di chi non ha voce’ chiede all’attuale amministrazione comunale di occuparsi di ciò che la precedenteaveva annunciato, ma poi non concretizzato. Il portavoce Giovanni Bellosi fa un riepilogo della questione. "Laguidata dal sindaco Tinti aveva presentato unper la realizzazione di una rotatoria tra le vie Marconi e Scania, in una delle zone cittadine con maggior traffico soprattutto nelle ore cruciali della giornata". Sull’opera, al centro di polemiche tra maggioranza e opposizione durate mesi, a mettere la parola fine ci pensò la Soprintendenza, che bocciò il