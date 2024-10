Lapresse.it - Caso Pozzolo, gup Biella dichiara estinto reato lesioni: nessun rito alternativo

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il Gup del tribunale dihatoildiaggravate, nell’ambito del processo dove è imputato il parlamentare Emanuele, per la vicenda relativa al colpo di pistola, sparato durante il veglione di Capodanno nei locali della Pro Loco di Rosazza, quando venne fedi striscio un elettricista di 31 anni, genero del capo scorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro.inizialmente accusato dipersonali aggravate e porto abusivo d’arma Il parlamentare venne accusato inizialmente dipersonali aggravate e porto abusivo d’arma, in quanto la mini pistola, da cui partì lo sparo, faceva parte della collezione di armi e non poteva essere né portata né trasportata fuori dal domicilio dove era statata la detenzione.