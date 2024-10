Caserta, uccide la moglie strangolandola davanti ai figlioletti: fermato 30enne (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Caserta, 9 ottobre 2024 - uccide la moglie strangolandola davanti ai figlioletti. E’ l’ennesimo femminicidio quello compiuto questa mattina all’alba in provincia di Caserta. La vittima è una giovane mamma albanese di 24 anni. I carabinieri sono intervenuti questa notte a San Felice a Cancello e hanno fermato il marito 30enne anche lui di origini albanesi. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe strangolato sua moglie al culmine di una lite davanti ai due figli piccoli di 4 e 6 anni. Ora la sua posizione è al vaglio della procura di Santa Maria Capua Vetere. Quotidiano.net - Caserta, uccide la moglie strangolandola davanti ai figlioletti: fermato 30enne Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024), 9 ottobre 2024 -laai. E’ l’ennesimo femminicidio quello compiuto questa mattina all’alba in provincia di. La vittima è una giovane mamma albanese di 24 anni. I carabinieri sono intervenuti questa notte a San Felice a Cancello e hannoil maritoanche lui di origini albanesi. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe strangolato suaal culmine di una liteai due figli piccoli di 4 e 6 anni. Ora la sua posizione è al vaglio della procura di Santa Maria Capua Vetere.

