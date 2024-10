Casasco (FI), case e famiglie sono già abbastanza colpite (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "C'è già una legge che riguarda l'aggiornamento dei valori catastali. Giorgetti ha parlato di case fantasma, non ha detto che dobbiamo farlo in assoluto. Forza Italia, che ha da sempre a cuore la casa, valuterà con attenzione, perché le famiglie e le case sono state già abbastanza colpite". Lo ha detto il deputato Maurizio Casasco, responsabile Economia di Forza Italia, commentando con i cronisti alla Camera quanto dichiarato dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Quotidiano.net - Casasco (FI), case e famiglie sono già abbastanza colpite Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "C'è già una legge che riguarda l'aggiornamento dei valori catastali. Giorgetti ha parlato difantasma, non ha detto che dobbiamo farlo in assoluto. Forza Italia, che ha da sempre a cuore la casa, valuterà con attenzione, perché lee lestate già". Lo ha detto il deputato Maurizio, responsabile Economia di Forza Italia, commentando con i cronisti alla Camera quanto dichiarato dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.

