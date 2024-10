Lanazione.it - Campriani, ricomincia l’avventura. Presentata la nuova barca ’Pinky II’

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) CITTÀ DI CASTELLO – Ieri a Portoverde di Misano Adriatico il tifernate Alessioha presentato laimzione "Pinky II" di proprietà del Circolo Velico Centro Italia. Circa 70 le persone presenti all’incontro, iniziato alle 12,30 con la benedizione dellacurata dalla diocesi locale e seguito dall’aperitivo sul molo principale. Lo stessoha fornito alcuni dettagli sulla Pinky II: : "Appartiene unaclasse velica monotipo (tutte le barche di questa tipologia sono uguali). Si tratta di un piccolo cabinato a vela in legno compensato marino di soli 5.80 metri e dal peso di circa 900 chili, nato per le regate oceaniche e non disponibile in vendita se non usato poiché auto costruito seguendo le rigide regole imposte dalla classe che fornisce il progetto", ha precisato chiarendo che attorno a questa imzione sorgeranno nuovi progetti.