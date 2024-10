Camion ribaltato in Fi-Pi-Li, ennesimo incidente e code infinite. Azione Ncc: “Ogni giorno rischiamo la vita” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "La situAzione è fuori controllo, Ogni giorno si rischia la vita". L'allarme arriva direttamente da Azione Ncc, l'associAzione dei noleggi con conducente, in seguito all'incidente - l'ennesimo - avvenuto sulla Fi-Pi-Li nella giornata di ieri martedì 8 ottobre. Tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Livornotoday.it - Camion ribaltato in Fi-Pi-Li, ennesimo incidente e code infinite. Azione Ncc: “Ogni giorno rischiamo la vita” Leggi tutta la notizia su Livornotoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "La situè fuori controllo,si rischia la". L'allarme arriva direttamente daNcc, l'associdei noleggi con conducente, in seguito all'- l'- avvenuto sulla Fi-Pi-Li nella giornata di ieri martedì 8 ottobre. Tra Ginestra Fiorentina e Montelupo

La celebrazione dell'unicità di ogni donna : "Miss Curvyssima" incorona nella tappa di Forlimpopoli Viviana Visiani - . Nella "puntata" del 21. . E' prevista per il prossimo 19 ottobre la nuova tappa del concorso "Miss Curvyssima", evento di Live in Event che fa parte di un cammino di empowerment femminile e che offre una piattaforma inclusiva che permette alle donne curvy di esprimere la loro bellezza e ... (Forlitoday.it)

Riorganizzazione della giunta : turn over degli assessori ogni sei mesi - Una giunta "rimodulata", con turn over degli assessori e riassegnazione delle deleghe ogni sei mesi. E' quanto ha annunciato la sindaca di Priverno Anna Maria Bilancia, per questa seconda fase del suo mandato, che scadrà nel 2027. "Tante sono le attività portate a termine in questi primi tre... (Latinatoday.it)

Calvarese accusa Kvaratskhelia di simulazione - Ziliani : “Tutta Italia ogni volta ride ai suoi commenti ridicoli” - Nel cuore del dibattito calcistico italiano, l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha sollevato una polemica sulle prestazioni di Khvicha Kvaratskhelia, l’esterno georgiano del Napoli, dopo la partita contro il Como. com. Tutta l’Italia ogni volta ride, come a queste righe che definire demenziali, per ... (Napolipiu.com)