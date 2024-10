Calcio: Serata amarcord, Lippi e i campioni del mondo 2006 a Viareggio (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Diciotto anni dopo il trionfo in Germania il ct e gli azzurri si sono ritrovati a Viareggio ROMA - Una festa mondiale colorata d'azzurro. I campioni del mondo del 2006 hanno organizzato una Serata amarcord all'hotel Principe di Piemonte di Viareggio. Probabilmente a sorpresa per Marcello Lippi, alme Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Serata amarcord, Lippi e i campioni del mondo 2006 a Viareggio Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Diciotto anni dopo il trionfo in Germania il ct e gli azzurri si sono ritrovati aROMA - Una festa mondiale colorata d'azzurro. Ideldelhanno organizzato unaall'hotel Principe di Piemonte di. Probabilmente a sorpresa per Marcello, alme

