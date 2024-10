Calcio: Parma. Krause Group sale al 99% società, esce Nuovo Inizio (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Data esecuzione agli accordi sottoscritti tra le parti il 18 Settembre 2020 Parma - Krause Group Italia, la società che controlla il Parma Calcio 1913, e Nuovo Inizio, la società che riunisce gli imprenditori parmigiani Guido Barilla, Giampaolo Dallara, Mauro Del Rio, Angelo Gandolfi, Marco Ferrari, Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Parma. Krause Group sale al 99% società, esce Nuovo Inizio Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Data esecuzione agli accordi sottoscritti tra le parti il 18 Settembre 2020Italia, lache controlla il1913, e, lache riunisce gli imprenditori parmigiani Guido Barilla, Giampaolo Dallara, Mauro Del Rio, Angelo Gandolfi, Marco Ferrari,

Regionali - la candidata Ugolini visita l'aeroporto "Ridolfi". Incontro con i vertici della società : "Serve fare sistema con Bologna e Parma" - Tassinari era affiancata dall’assessore di. . . . La deputata e coordinatrice Regionale dell'Emilia-Romagna di Forza Italia, Rosaria Tassinari, ha accompagnato martedì la candidata del centrodestra alle prossime elezioni dell’Emilia-Romagna Elena Ugolini in visita all’aeroporto ‘Luigi Ridolfi’ di Forlì. (Forlitoday.it)

Parma - Suzuki : «Sarà un CAMPIONATO DIFFICILE per noi. Voglio ripagare la fiducia della società» - «Sarà un campionato difficile, non ho ancora parlato tanto del prossimo campionato con il mister […]. Il portiere del Parma Suzuki ha voluto rilasciare delle DICHIARAZIONI su quella che sarà la sua stagione in Serie A In conferenza stampa, il portiere del Parma Suzuki, ha rilasciato queste dichiarazioni in vista della nuova stagione in Serie A. (Calcionews24.com)