Calcio Napoli, tentano furto auto Juan Jesus: “Qui non mi sentirò più sicuro” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il difensore del Calcio Napoli ha denunciato pubblicamente sul suo profilo Instagram il tentativo di furto della sua auto subito stanotte. “Solo di sapere che questi delinquenti sanno dove vivo non mi porta serenità, purtroppo in una città cosi bella non sentirò mai più al sicuro”. Questo lo sfogo di Juan Jesùs, difensore del Calcio 2anews.it - Calcio Napoli, tentano furto auto Juan Jesus: “Qui non mi sentirò più sicuro” Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il difensore delha denunciato pubblicamente sul suo profilo Instagram il tentativo didella suasubito stanotte. “Solo di sapere che questi delinquenti sanno dove vivo non mi porta serenità, purtroppo in una città cosi bella nonmai più al”. Questo lo sfogo diJesùs, difensore del

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calcio - tentata rapina a Juan Jesus a Napoli : lo sfogo social - . it. Roma, 9 ott. 34 in cui ha mostrato le condizioni del suo Range Rover. Alcuni malviventi hanno tentato di rubare l’auto, un Suv, al 33enne difensore brasiliano del Napoli, una vita (sportiva) in Italia con le maglie di Inter e Roma. Solo sapere che questi delinquenti sappiano dove vivo, non mi porta serenità. (Ildenaro.it)

Calcio : Kvara "Sogno Georgia ai Mondiali e Napoli vincitore Champions" - Crediamo di poterci qualificare e questa è la cosa principale. Ab . Faremo tutto il possibile per realizzare il nostro sogno e giocare in Coppa del Mondo. ROMA - "Negli ultimi mesi abbiamo dimostrato che la Georgia ha tanto da offrire. "La mia vita è cambiata completamente dopo nascita di mio figlio". (Ilgiornaleditalia.it)

Calcio : Kvara "Sogno Georgia ai Mondiali e Napoli vincitore Champions" - Ab . ROMA - "Negli ultimi mesi abbiamo dimostrato che la Georgia ha tanto da offrire. "La mia vita è cambiata completamente dopo nascita di mio figlio". Crediamo di poterci qualificare e questa è la cosa principale. Faremo tutto il possibile per realizzare il nostro sogno e giocare in Coppa del Mondo. (Ilgiornaleditalia.it)