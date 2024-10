Calcio: Napoli. Juan Jesus denuncia "Auto scassinata, sicurezza zero" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il difensore brasiliano: "In questa città non mi sento più sicuro". Napoli - "In questa città non mi sento più sicuro". Così il difensore del Napoli Juan Jesus, che ha denunciato, attraverso i social, il tentato furto della sua Automobile, avvenuto nella notte nel capoluogo campano. Il giocatore bra Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Napoli. Juan Jesus denuncia "Auto scassinata, sicurezza zero" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il difensore brasiliano: "In questa città non mi sento più sicuro".- "In questa città non mi sento più sicuro". Così il difensore del, che hato, attraverso i social, il tentato furto della suamobile, avvenuto nella notte nel capoluogo campano. Il giocatore bra

