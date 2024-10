Agrigentonotizie.it - Brucia l'auto di un impiegato di banca: è mistero sulle cause, avviate le indagini

Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) La matrice dell'incendio non è chiara. Lesono - come si usa dire in questo genere di casi - "ancora in corso d'accertamento". Una Nissan Qashqai, di proprietà di un sessantenne,di, è stata devastata al fuoco mentre era parcheggiata in piazza Roma a Canicattì. Ad accorrere