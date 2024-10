Quotidiano.net - Borsa: Europa in ordine sparso, New York fiacca, Milano stabile

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si muovono ini principali listini diincon gli indici Usa piuttosto fiacchi (Dow Jones -0,04% e Nasdaq -0,14%)%. Gli investitori attendono la diffusione in serata dei verbali dell'ultima riunione della Fed, mentre per domani sono attesi quelli della Bce e l'inflazione Usa. A frenare gli entusiasmi del mercato l'incertezza dettata dai timori che gli stimoli all'economia annunciati da Pechino no siano sufficienti per risollevare l'economia del Celeste Impero. Madrid cede lo 0,2% eè invariata, mentre salgono Francoforte (+0,35%), Londra (+0,25%) e Parigi (+0,18%). In calo il greggio (Wti -0,7% a 73,09 dollari al barile) in attesa delle scorte settimanali Usa, previste in aumento di 2 miliardi di barili dopo il balzo oltre le stime a 10,9 miliardi di barili rilevato nella vigilia dall'Api (American Petroleum Institute).